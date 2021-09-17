Учёные вырастили кофе «в пробирке»

Fast Company пишет, что учёные используют для выращивания кофе те же методы, что и для выращивания искусственного мяса. Клетки кофейных растений культивируют в лаборатории, а затем помещают в биореакторы, заполненные питательной средой для роста. При этом вырастить кофе немного проще, чем что-то вроде говядины.

В результате всех манипуляций получается беловатая масса, которая сушится в порошок, а затем обжаривается до тёмно-коричневого цвета. Учёные уже сварили из порошка первые чашки кофе. По их словам, выращенный «в пробирке» кофе по вкусу и запаху напоминает обычный. Утверждается, что можно даже изготавливать разные сорта.