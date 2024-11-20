Учёные вырастили корни в «стекле». Спасибо грибам

Они используют растения и грибы для создания сложных 3D микросетей в стекле

Учёные из Университета Кюсю разработали уникальный метод создания сложных 3D микросетей в стекле, используя естественные процессы роста растений и грибов. Они применили «почвоподобный» материал, сделанный из наночастиц стекла и целлюлозного связующего вещества, где выращивали корни. После удаления органики и обжига остались полые микроканалы, повторяющие сложные структуры корней растений и гифов грибов.