Учёные вырастили обезьян с «очеловеченными» мозгами

Исследование опубликовали в авторитетном научном журнале Science. Работа подтвердила роль гена ARHGAP11B в разрастании коры больших полушарий мозга у человека. Считается, что именно это позволило нашим предкам развить уникальные когнитивные (связанные с познанием) способности.

Во время нового исследования учёные ввели ген ARHGAP11B в оплодотворённые яйцеклетки обыкновенных игрунок (Callithrix jacchus). После этого эмбрионы пересадили самкам обезьян. На 101 день беременности исследователи сделали кесарево сечение животным и оценили размер мозга эмбрионов и экспрессию гена ARHGAP11B в нём.

У тех эмбрионов, у которых ген экспрессировался, мозги оказались больше. Кора была толще и длиннее, чем обычно, кроме того на ней появились складки.