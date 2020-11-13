Учёные вырастили стейк из человеческих клеток

Созданные кусочки мяса демонстрируются в качестве прототипа на выставке Beazley Designs of the Year. Авторы утверждают, что при изготовлении стейка не пострадало ни одно животное. Сейчас для выращивания в лаборатории мяса на замену обычному всё равно используется фетальная бычья сыворотка.

Учёные назвали свой стейк «Уроборос» — в честь символа свернувшейся в кольцо змеи, кусающей себя за хвост. Прототип, который выставлен, был сделан из человеческих клеток, купленных для исследований у Американской коллекции типовых культур (АТСС). В выращивании стейка участвовали грибы.

Авторы рассказали, что не хотели продвигать идею «поедания себя». Они лишь задали вопрос: «На какие жертвы мы должны пойти, чтобы продолжать есть мясо теми же темпами, что и сейчас?».