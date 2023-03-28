Учёные вырастили в лаборатории мясо мамонта

Учёные взяли последовательность ДНК из мышечного белка мамонта и добавили часть генома современного слона. Затем эту последовательность поместили в стволовые клетки миобластов овцы. Их реплицировали, чтобы вырастить 20 миллиардов клеток, которые, в свою очередь, использовались для выращивания мяса мамонта.

Однако эксперты опасаются есть его. Дело в том, что иммунная система человека может отреагировать на древний белок непредсказуемым образом.