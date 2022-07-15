Учёные вырастили в лаборатории сердце, способное биться

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Учёные вырастили в лаборатории сердце, способное битьсяА точнее, его часть
Исследователи из канадских университетов вырастили в лаборатории сердечный желудочек длиной в миллиметр. Главная его особенность в том, что он бьётся как настоящее сердце и даже перекачивает жидкость.
Часть сердца вырастили из клеток, которые взяли из сердечно-сосудистых тканей молодых крыс. Затем учёные напечатали из полимера слой каркаса, на котором и выращивали ткани. Так удалось имитировать расположение волокон сердечной мышцы левого желудочка человека. Модель сделана из нескольких слоев клеток подобно настоящему сердцу.
Искусственное сердце бьётся благодаря серии небольших электрических разрядов. Эта модель позволяет изучать новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.