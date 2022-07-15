Учёные вырастили в лаборатории сердце, способное биться

А точнее, его часть

Исследователи из канадских университетов вырастили в лаборатории сердечный желудочек длиной в миллиметр. Главная его особенность в том, что он бьётся как настоящее сердце и даже перекачивает жидкость.