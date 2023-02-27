Учёные вырастили в лаборатории жир, чтобы создавать искусственный бекон

Стартап из Сан-Франциско изготовил искусственный бекон со свиным жиром, выращенным в биореакторе. Отмечается, что животный жир гораздо легче выращивать по сравнению с самим мясом, поскольку он включает только один тип клеток.

Авторы разработки утверждают, что могут сделать убедительный продукт, смешав всего 10% выращенного жира с растительным белком по массе. Но даже у этого подхода есть свои недостатки. Так, добавление выращенного животного жира в продукты на растительной основе не совсем компенсирует отсутствие в них той же питательной ценности, что и в обычном мясе.