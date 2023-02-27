Наука и технологии
19:02, 27 февраля 2023
1 мин.

Учёные вырастили в лаборатории жир, чтобы создавать искусственный бекон

Остальная часть продукта делается из растений

В то время как создание заменителей мяса на растительной основе находится в затруднительном положении, а выращенное в лаборатории мясо ещё далеко от того, чтобы пойти на полки магазинов, решением может стать гибрид. Так, учёные предлагают сочетать выращенный в лаборатории животный жир с существующими продуктами на растительной основе.

Учёные вырастили в лаборатории жир, чтобы создавать искусственный бекон

Фото: Unsplash

Стартап из Сан-Франциско изготовил искусственный бекон со свиным жиром, выращенным в биореакторе. Отмечается, что животный жир гораздо легче выращивать по сравнению с самим мясом, поскольку он включает только один тип клеток.

Авторы разработки утверждают, что могут сделать убедительный продукт, смешав всего 10% выращенного жира с растительным белком по массе. Но даже у этого подхода есть свои недостатки. Так, добавление выращенного животного жира в продукты на растительной основе не совсем компенсирует отсутствие в них той же питательной ценности, что и в обычном мясе.

Источник:Futurism
Теги:
#наука
,
#еда
Новости партнеров
Новости партнеров