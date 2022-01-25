Учёные вырастили волосы на мышах, чтобы пересадить их лысым людям

Люди рождаются со стволовыми клетками, которые потом образуют волосы. Учёные из стартапа же научились создавать формирующие волосяные фолликулы стволовые клетки путём генетической модификации других клеток. Исследователи считают, что этот метод можно использовать для лечения «основной причины выпадения волос».

Конечно, методу предстоит пройти ещё много исследований, прежде чем стать доступным широкой публике. Учёные предупредили, что не стоит верить мошенническим заявлениям об использовании стволовых клеток для лечения облысения сейчас.

Недавно учёные также проверили на мышах метод подавления аппетита. Животные за пять недель потеряли 25% веса.