Учёные вырастили зародыш гибрида человека и макаки-крабоеда

Учёные рассказали, что почти все попытки создать химер между человеком и другими животными заканчивались ничем. Дело в том, что клетки людей плохо приживаются в таких зародышах. Если удастся создавать жизнеспособные химеры, то их можно использовать для трансплантации.

Исследователи использовали прибор, который позволяет долго поддерживать жизнедеятельность зародышей обезьян вне утробы матери. Учёные создали создали несколько сотен зародышей макак. В них ввели по 25 стволовых клеток человека.

Большая часть зародышей нормально развивалась на протяжении более двух недель. Доля человеческих клеток в них почти не уменьшалась.