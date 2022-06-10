Наука и технологии
Сегодня в 15:27
1 мин.

Учёные вывели формулу идеального джина-тоника

Имеет значение даже форма льда
Учёный выяснил, что на вкус джин-тоника влияют не только правильные пропорции ингредиентов, но и даже форма стакана, температура и то, что вы ели на обед.
Учёные вывели формулу идеального джина-тоника

Исследовательница рассказала, что более низкая температура напитка уменьшает резкое послевкусие алкоголя, а сырная тарелка лучше всего дополняет вкус классического сухого джина. Кроме того, учёный утверждает, что идеальным сосудом для напитка является Copa de Balon — вид круглой рюмки-бокала. Его большой объём способен вместить большее количество льда, а ножка сконструирована так, чтобы не топить лёд руками.

Также по словам исследовательницы, для напитка лучше всего подойдет тоник с более высокой степенью газирования. Тоник следует вливать медленно и никогда не перемешивать более двух раз. Лёд должен быть получен из пресной воды и быть недавно замороженным. Имеет значение даже форма льда — она должна быть серповидной.

Учёный добавил, что употребить готовый джин-тоник следует в течение 30 минут.

Новости партнеров
Новости партнеров