Учёные вывели формулу мужского оргазма

Для своего исследования учёные использовали результаты классического эксперимента Мастерса — Джонсона. Всего было изучено 10 тысяч половых актов в лаборатории, а также данные исследований Гронингенского университета, во время которых участники занимались сексом в аппаратах фМРТ.

В результате учёные вывели формулу, которая описывает четыре стадии мужского полового контакта: возбуждение, плато, оргазм и состояние после разрядки. Формула учитывает как физические, так и психологические факторы, влияющие на оргазм.

Основная рекомендация для мужчин, следующая из формулы, заключается в том, чтобы не перегружать себя психологическим возбуждением на ранней стадии полового контакта. Это может помешать достижению оргазма в дальнейшем.