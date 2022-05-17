Учёные вывели генно-модифицированных тараканов

Исследователи ввели CRISPR в полость тела взрослых фертильных самок. Это позволило системе проникнуть в яйцеклетки животных и внести там изменения в геномы. Эти изменения передались потомству тараканов. Такой подход назвали DIPA-CRISPR (Direct Parental CRISPR) — «прямой родительский CRISPR».

Так учёные отключили в эмбрионах рыжих тараканов ген, который определяет цвет их глаз. Мутация передалась почти 22% потомства. Ту же манипуляцию провели на жуках-хрущаках, и результат оказался лучше — изменения закрепились у половины потомства.

Учёные считают, что технологию можно применять на более чем 90% видов насекомых. Это позволит работать и с видами, которые могут переносчиками различных болезней.