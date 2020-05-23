Учёные выяснили, чем полезна мужчинам борода

Исследование учёных опубликовали в журнале Integrative Organismal Biology. Авторы работы предположили, что борода могла служить мужчинам средством защиты челюсти во время драк. Учёные предположили, что в древности наличие бороды могло повысить шансы мужчины на выживание.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент с макетами челюстей из стеклопластика. Их учёные покрыли кусками овечьих шкур. На одних шкурах оставили шерсть длиной примерно восемь сантиметров, на других постригли, а на третьих выщипали. Затем челюсти поместили на наковальню и опускали на них стержень массой 4,7 килограмма и диаметром три сантиметра.

Выяснилось, что челюсти с длинной шерстью поглощают больше кинетической энергии при ударе стержнем. Это значит, что шерсть может смягчать удар и спасать челюсти от перелома.