Наука и технологии
Сегодня в 14:08
Учёные выяснили, что 90% акул вымерло по неизвестной причине 19 млн лет назадВряд ли это произошло из-за изменения климата
Учёные из Йельского университета обнаружили, что около 19 млн лет назад, в раннем миоцене, вымерла значительная часть акул. Вымирание произошло достаточно быстро, но почему — неясно.
Сообщается, что количество особей уменьшилось на 90%, а биоразнообразие акул в целом сократилось на 70%. Учёные рассказали, что до этого акулы пережили падение астероида, прошли через массовое вымирание в конце Пермского, перенесли глобальные потепления и похолодания. Однако почти 19 млн лет назад акул что-то уничтожило.
Учёные нашли свидетельства этого в окаменелых образцах чешуи и зубов. Исследователи смогли реконструировать по ним изменение биологического разнообразия акул и рыб за последние 80 млн лет. Выяснилось, что меньше, чем за 100 тысяч лет акулы массово вымерли.
Учёные не знают причину этого события.