Сообщается, что количество особей уменьшилось на 90%, а биоразнообразие акул в целом сократилось на 70%. Учёные рассказали, что до этого акулы пережили падение астероида, прошли через массовое вымирание в конце Пермского, перенесли глобальные потепления и похолодания. Однако почти 19 млн лет назад акул что-то уничтожило.

Учёные нашли свидетельства этого в окаменелых образцах чешуи и зубов. Исследователи смогли реконструировать по ним изменение биологического разнообразия акул и рыб за последние 80 млн лет. Выяснилось, что меньше, чем за 100 тысяч лет акулы массово вымерли.

Учёные не знают причину этого события.