Учёные выяснили, что алкоголь не делает человека более творческим

Так, одно исследование показало, что люди, принимавшие псилоцибин, хоть и чувствовали себя более творческими, но на самом деле показывали результаты хуже по сравнению с их трезвым состоянием.

В целом, учёные пришли к выводу, что многие наркотики, в том числе алкоголь, амфетамины и псилоцибин не вдохновляют на творчество. А вот путешествия, знакомство с новой культурой, медитация и обучающие программы были более эффективны.