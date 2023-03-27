Учёные выяснили, что алкоголь не делает человека более творческим

19:26, 27 марта 2023
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Учёные выяснили, что алкоголь не делает человека более творческимИ наркотики тоже, да
Идея о том, что наркотики и алкоголь порождают великое искусство, глубоко укоренилась в культуре. Многие авторы занимались творчеством в состоянии изменённого сознания (и не скрывали это). Однако исследователи обнаружили, что это, скорее всего, миф. И креативными людей делают совсем другие вещи.
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Так, одно исследование показало, что люди, принимавшие псилоцибин, хоть и чувствовали себя более творческими, но на самом деле показывали результаты хуже по сравнению с их трезвым состоянием.
В целом, учёные пришли к выводу, что многие наркотики, в том числе алкоголь, амфетамины и псилоцибин не вдохновляют на творчество. А вот путешествия, знакомство с новой культурой, медитация и обучающие программы были более эффективны.