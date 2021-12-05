Учёные выяснили, что чайки не такие уж глупые

Наука и технологии
Сегодня в 15:47
1 мин.
Учёные выяснили, что чайки не такие уж глупыеМогут решать задачи, как вороны
У чаек не самая хорошая репутация среди людей. Учёные исторически относили этих водоплавающих птиц с маленьким мозгом к не самым умным. Однако новое исследование показало, что чайки могут решать задачи на уровне попугаев и воронов.
В четырёх различных колониях диких чаек в Канаде исследователи обнаружили множество особей, способных решать так называемый тест на вытягивание веревки. В нём птица должна понять, как именно потянуть верёвку, чтобы получить вознаграждение в виде еды. По крайней мере, 90 видов птиц прошли испытание на вытягивание верёвки, но большинство из них были врановыми или попугаями.
Ниже можно увидеть успешную попытку прохождения теста чайкой:
Всего из 104 попыток 25% были успешными. 21% чаек добыл угощение с первого раза. Для сравнения, около 26% воронов могут решить проблему верёвки.
Источник: Science Alert