Учёные выяснили, что чайки не такие уж глупые

В четырёх различных колониях диких чаек в Канаде исследователи обнаружили множество особей, способных решать так называемый тест на вытягивание веревки. В нём птица должна понять, как именно потянуть верёвку, чтобы получить вознаграждение в виде еды. По крайней мере, 90 видов птиц прошли испытание на вытягивание верёвки, но большинство из них были врановыми или попугаями.

Ниже можно увидеть успешную попытку прохождения теста чайкой: