Учёные выяснили, что черепахи чувствуют телом магнитное поле Земли

Исследователи из Университета Северной Каролины установили: черепахи не «видят» магнитное поле, а именно “чувствуют” его с помощью крошечных магнитных частиц в своём теле.

Учёные использовали необычный метод. Известно, что новорождённые черепашки могут связать определённое магнитное поле с получением еды. Когда они узнают нужный магнитный сигнал, то начинают «танцевать».

Команда натренировала группу черепашек «танцевать», когда те попадали в магнитное поле, похожее на поле районов Карибского моря. Затем каждой черепахе давали сильный магнитный импульс, который временно отключал способность чувствовать магнитные колебания.

После этого учёные снова помещали черепашек в знакомое магнитное поле. Если они переставали «танцевать», значит чувствовали магнитное поле. Именно это и произошло: после импульса черепахи реагировали гораздо слабее.

Таким образом выяснилось, что ощущение магнитного поля помогает им находить путь. При этом у черепах есть и второй “механизм”, который работает уже как компас.