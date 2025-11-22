Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2025, 15:45
1 мин.

Учёные выяснили, что черепахи чувствуют телом магнитное поле Земли

Суперспособность
Маленькие морские черепахи, или биссы, совершают путешествия длиной в тысячи километров, и при этом не теряются. С самого рождения они умеют ориентироваться по магнитному полю Земли. Но учёные долго не могли выяснить, каким способом черепахи считывают эту «магнитную карту».
© Alayna Mackiewicz

Исследователи из Университета Северной Каролины установили: черепахи не «видят» магнитное поле, а именно “чувствуют” его с помощью крошечных магнитных частиц в своём теле.

Учёные использовали необычный метод. Известно, что новорождённые черепашки могут связать определённое магнитное поле с получением еды. Когда они узнают нужный магнитный сигнал, то начинают «танцевать».

Команда натренировала группу черепашек «танцевать», когда те попадали в магнитное поле, похожее на поле районов Карибского моря. Затем каждой черепахе давали сильный магнитный импульс, который временно отключал способность чувствовать магнитные колебания.

После этого учёные снова помещали черепашек в знакомое магнитное поле. Если они переставали «танцевать», значит чувствовали магнитное поле. Именно это и произошло: после импульса черепахи реагировали гораздо слабее.

Таким образом выяснилось, что ощущение магнитного поля помогает им находить путь. При этом у черепах есть и второй “механизм”, который работает уже как компас.

Источник:phys.org
Автор:Максим Многословный
