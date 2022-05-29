Учёные выяснили, что делает отношения лучше в традиционных обществах

Учёные пояснили, что общество Саудовской Аравии можно назвать патриархальным, сексуальность в нём регулируется религиозными убеждениями и гендерным неравенством. Авторы работы нашли 100 гетеросексуальных пар для этого исследования. Половина выборки состояла из людей, обращающихся за лечением сексуальных или семейных проблем.

Результаты показали, что только шесть из 100 пар сообщили об одинаковом уровне сексуального влечения. В основном большее желание испытывали мужчины. В целом, исследование продемонстрировало, что более высокий уровень сексуального желания был связан с более высокой удовлетворённостью сексом и отношениями вообще. А вот избегание привязанности было связано с более низким сексуальным желанием.