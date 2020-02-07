Учёные выяснили, что эволюция приспособила мужчин к дракам

Эволюцией движет естественный отбор, главное правило которого — выживает сильнейший. Поэтому вывод исследователей из Университета Юты не звучит удивительно.

Прошлые научные работы уже показывали, что форма и пропорции мужских рук позволяют увеличить их ловкость и защитить при ударе кулаком. Учёные теперь предположили, что в ходе эволюции у мужчин должны были стать сильнее мышцы, связанные с ударами руками. В новом эксперименте исследователи измерили силу удара добровольцев при помощи рукоятки, которая имитировала соответствующее движение. Также учёные проверили силу участников при действии, аналогичном метанию копья.

Как оказалось, даже при приблизительно одинаковом уровне физической подготовки средняя сила мужчин во время ударных движений была на 162% больше, чем у женщин. А такие различия могли развиваться только со временем и с определённой целью, то есть для того, чтобы побеждать в драках.