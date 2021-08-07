Учёные выяснили, что голод важнее желания спариваться

Исследователи посмотрели нейронные механизмы, которые лежат в основе выбора между тягой к размножению и утолением голода.

Сначала учёные 24 часа не позволяли самцам мух есть пищу и спариваться. После этого им давали выбор — сахароза или обезглавленная девственная самка. Авторы научной работы увидели, что голодные и «неудовлетворённые» самцы явно предпочитали еду. Сытые же мухи сразу бросались к самке.

Учёные также пометили нейроны Drosophilidae флуоресцентными маркерами. Это позволило им активировать или деактивировать разные нейроны и смотреть на поведение мух. Данный эксперимент показал, как работает мозг на химическом уровне при принятии решения.

«Нейроны, которые говорят есть или спариваться, по сути, конкурируют. Если потребность в еде наиболее острая, ответственные за поиск пропитания нейроны одержат верх», — рассказали учёные.