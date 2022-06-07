Учёные выяснили, что куры раньше жили на деревьях и одомашнились благодаря рису

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Учёные выяснили, что куры раньше жили на деревьях и одомашнились благодаря рисуЭти зёрна привлекли их
Новая работа учёных показывает, что куры, возможно, были одомашнены на тысячи лет позже, чем все думали, и только после того, как люди начали выращивать рис в пределах их досягаемости. До этого птицы проводили своё время на деревьях и в джунглях.
Чарльз Дарвин предположил, что домашние куры произошли от красной джунглевой курицы, яркой тропической птицы семейства фазановых. В 2020 году исследование геномов 863 живых кур подтвердило, что подвид Gallus gallus spaedicus был их предком. Это, в свою очередь, сузило область одомашнивания до Юго-Восточной Азии.
Учёные углубились в эту тему. Они обнаружили, что самые старые кости кур были найдены в центральном Таиланде, в месте, где фермеры выращивали рис 3250–3650 лет назад. Исследователи предположили, что рис привлёк диких птиц на поля, где они начали привыкать к людям.