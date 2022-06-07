Учёные выяснили, что куры раньше жили на деревьях и одомашнились благодаря рису

Чарльз Дарвин предположил, что домашние куры произошли от красной джунглевой курицы, яркой тропической птицы семейства фазановых. В 2020 году исследование геномов 863 живых кур подтвердило, что подвид Gallus gallus spaedicus был их предком. Это, в свою очередь, сузило область одомашнивания до Юго-Восточной Азии.

Учёные углубились в эту тему. Они обнаружили, что самые старые кости кур были найдены в центральном Таиланде, в месте, где фермеры выращивали рис 3250–3650 лет назад. Исследователи предположили, что рис привлёк диких птиц на поля, где они начали привыкать к людям.