Учёные выяснили, что люди часто считают толстых не самыми умными

В обществе бытует мнение, что людей с большим весом сами виноваты в этом, и это сопровождается чувством отвращения к ним. Лень и отсутствие самоконтроля — два наиболее распространённых стереотипа о полных людях.

В экспериментах участвовали от 50 до 200. В каждом участникам показывали несколько изображений тел разного веса в случайном порядке. Им было предложено оценить умственную деятельность людей, которым принадлежат тела. В последних двух экспериментах участников просили оценить пригодность людей к определённым рабочим ролям или угадать профессию.

Эксперименты показали, люди с большим весом явно считались менее способными думать и принимать самостоятельные решения. Полных называли менее способными выполнять рабочие роли, требующие умственной деятельности.