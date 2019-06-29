Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью

Исследование было представлено на пятом конгрессе Европейской академии неврологии. Его авторы опрашивали людей, которые хотя бы раз в жизни оказывались в ситуации на грани жизни и смерти: во время боевых действий, дорожно-транспортных происшествий, сердечных приступов и др. В опросе поучаствовали 1032 человека, и 289 из них сообщили об околосмертных переживаниях.

Эти люди рассказали о том, что именно они чувствовали в моменты несчастного случая или тяжёлого физического состояния. 87% заявили, что у них менялось восприятие времени, 65% отметили у себя исключительную скорость мысли, чувства 63% словно обострились, а 53% ощутили, как будто отделяются от своего тела. Большинству (73%) околосмертные переживания показались скорее неприятными. Кто-то упомянул и знаменитый туннель со светом, и пение ангелов.