Учёные выяснили, что люди могут врать в попытке казаться честными

В экспериментах участвовали юристы и студенты израильских колледжей, а также жители США и Великобритании. В одном из них 115 юристам предложили представить, что они должны сказать клиенту, будто ведение дела займёт от 60 до 90 оплачиваемых часов работы. Однако клиент так и не узнает, сколько времени на самом деле потратил юрист. Половине участников сообщили, что они отработали по делу 60 часов, а другой половине, что 90 часов. Затем юристов спросили, какой счёт они выставят клиенту.

Результаты оказались не совсем предсказуемыми. В первой группе участников лишь 17% указали завышенное количество часов для счёта. А вот во второй группе 18% людей были готовы указать в счёте меньше, чем 90 часов. Они объяснили своё решение тем, что боятся, будто клиент может заподозрить их в нечестности.

Другие эксперименты показали аналогичные результаты. Однако исследователи указали, что если финансовые выгоды в реальной ситуации будут слишком высокими, то люди вряд ли станут занижать цифры, чтобы казаться более честными в глазах других.