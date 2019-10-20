Учёные выяснили, что люди не способны принять собственную смертность

Так человек пытается защититься от негативных мыслей. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале NeuroImage.

Как пояснил один из авторов работы, когда мозг получает «информацию, связывающую нас со смертью, что-то говорит нам о ненадёжности этой информации, о том, что мы не должны верить в это». Это защитный механизм, и он имеет решающее значение для благополучного существования.

Исследователи проанализировали рассуждения людей о смерти и пришли к выводу, что оценивая вероятность собственной смерти, они часто совершают ошибки прогнозирования. При этом, если речь идёт о других людях, то ошибки случаются реже.

Кроме того, учёные провели следующий эксперимент: показывали добровольцам лица разных людей на экране, в том числе их собственных. Над лицами появлялись различные слова, часть из которых была связан со смерью. Оказалось, что когда рядом с такими словами оказывалось лицо добровольца, его мозг отключал систему предсказаний.