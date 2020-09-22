Учёные выяснили, что люди стали стареть медленнее

Это следует из работы учёных Университета Йювяскюля в Финляндии. Исследователи сравнивали физические и когнитивные способности людей в возрасте 75-80 лет разных групп. В одной группе были те, что проживают в наши дни, а в другой — те, что жили в 1990-е годы. Учёные оперировали сохранившимися данными.

Исследователи увидели, что у пожилых мужчин и женщин нашего времени мышечная сила, скорость ходьбы, скорость реакции, беглость речи, мышление и рабочая память были выше, чем у 75-80 летних людей в 90-е.

Учёные пояснили, что у людей, которые родились позже, условия жизни были более благоприятными. За это время в мире стали более доступны здравоохранение и образование.