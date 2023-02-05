Учёные выяснили, что медицинские маски предпочитают носить менее красивые люди

Результаты опроса свидетельствуют о том, что американцы молодого и среднего возраста, которые считают себя красивыми, уверены, что ношение маски мешает им производить положительное впечатление на других. И наоборот, люди, которые не считают себя привлекательными, придерживаются идеи, что маски могут улучшить их внешний вид.

Авторы исследования также отметили, что ношение масок превратилось из средства самозащиты во время пандемии в способ самопрезентации в постпандемическую эпоху.