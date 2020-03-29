Наука и технологии
Сегодня 19:03
Учёные выяснили, что мозги слушателей и музыкантов синхронизируются во время концерта
Активны одни и те же участки мозга
Учёные выяснили, что мозги слушателей и музыкантов синхронизируются во время концерта. Новое исследование может стать ключом к пониманию того, почему некоторые композиции воспринимаются человеком лучше.
В предыдущих исследованиях учёные изучали то, как мозг реагирует на приятную музыку. О «нейронной связи» между исполнителем и слушателем исследователи не говорили.
В новой работе учёные проанализировали изображения мозга профессионального скрипача, сделанные когда он исполнял музыку. Затем группе испытуемых показали запись выступления скрипача и тоже сделали снимки их мозга.
Как оказалось, и у слушателей, и у музыканта были активными одни и те же части мозга. В частности, активность наблюдалась в левой височной доле, которая связана с обработкой ритма, а также в правой нижней лобной извилине и префронтальной коре, которые отвечают за некоторые социальные взаимодействия. Например, за способность представить себя в «чужой шкуре».