Учёные выяснили, что мозги слушателей и музыкантов синхронизируются во время концерта

В предыдущих исследованиях учёные изучали то, как мозг реагирует на приятную музыку. О «нейронной связи» между исполнителем и слушателем исследователи не говорили.

В новой работе учёные проанализировали изображения мозга профессионального скрипача, сделанные когда он исполнял музыку. Затем группе испытуемых показали запись выступления скрипача и тоже сделали снимки их мозга.

Как оказалось, и у слушателей, и у музыканта были активными одни и те же части мозга. В частности, активность наблюдалась в левой височной доле, которая связана с обработкой ритма, а также в правой нижней лобной извилине и префронтальной коре, которые отвечают за некоторые социальные взаимодействия. Например, за способность представить себя в «чужой шкуре».