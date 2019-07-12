Учёные выяснили, что недоношенные дети в будущем чаще остаются одиночками

Учёные изучили данные 4,4 миллиона человек. Затем они обобщили их и увидели, что вероятность завести романтические отношения у людей, которые родились раньше срока, меньше на 28%, чем у тех, кто родился в срок. Шанс стать родителями у них тоже ниже — на 22%. И уж совсем грустная цифра получается, если говорить о вероятности завести сексуального партнёра — в 2,3 раза меньше.

Родами раньше срока считаются те, что случились до 37 недели. Если же длительность беременности была ещё меньше (до 32 или 28 недели), то шансы у ребёнка в будущем построить сексуальные отношения и завести семью становятся ещё ниже.

Более ранние исследования показывали, что недоношенные дети проявляют меньше межличностной активности. Вероятно, из-за этого им и сложнее заводить отношения. Учёные советуют родителям и воспитателям поощрять социальную вовлеченность детей в раннем возрасте, чтобы в будущем они не испытывали проблем с поиском партнёра.