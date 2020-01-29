Учёные выяснили, что пчёлы умеют учиться на чужих ошибках

В частности, пчёлы ищут в гнёздах представителей других видов следы паразитарной инфекции. Эту информацию насекомые используют, чтобы выбрать наиболее безопасное место для вывода потомства.

Учёные выяснили это, установив на территории Юго-Восточной Англии и Лондона искусственные гнёзда. Исследователи поразились умственным способностям пчёл, которые смогли запомнить специальные геометрические символы, которыми были помечены заражённые гнёзда, и избегать их в будущем.

«Это действительно требует сложной когнитивной гибкости. Узнавать, как много гениальности спрятано в этих пчёлах-одиночках с маленьким мозгом, — очень увлекательно», — отметил один из авторов исследования.