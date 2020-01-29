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Учёные выяснили, что пчёлы умеют учиться на чужих ошибках
Людям тоже стоит не забывать об этой возможности
Исследователи из Лондонского университета королевы Марии рассказали, что самки-одиночки пчёл исследуют чужие гнёзда в новом для себя районе, чтобы решить, стоить здесь строить собственное или нет. То есть насекомые учатся на чужих ошибках.
В частности, пчёлы ищут в гнёздах представителей других видов следы паразитарной инфекции. Эту информацию насекомые используют, чтобы выбрать наиболее безопасное место для вывода потомства.
Учёные выяснили это, установив на территории Юго-Восточной Англии и Лондона искусственные гнёзда. Исследователи поразились умственным способностям пчёл, которые смогли запомнить специальные геометрические символы, которыми были помечены заражённые гнёзда, и избегать их в будущем.
«Это действительно требует сложной когнитивной гибкости. Узнавать, как много гениальности спрятано в этих пчёлах-одиночках с маленьким мозгом, — очень увлекательно», — отметил один из авторов исследования.