Учёные выяснили, что помогает мыслить творчески

Исследование провели на 60 испытуемых. Они участвовали в трёх экспериментах, в каждом нужно было решить задачу альтернативного использования Гилфорда. Людям предлагали ряд слов, обозначающих предметы, например, бинт, кирпич, стул, стол, сковорода, мешок для мусора и т.д. Участники должны были придумать как можно больше способов применения этим предметам.

При этом в первом эксперименте часть добровольцев могла ходить по комнате, а другая часть должна была сидеть за компьютером. В итоге первая группа участников придумала больше способов применения предметам. В других экспериментах людям разрешили либо свободно перемещаться по комнате, либо перемещаться только по заданному маршруту, либо спокойно сидеть на одном месте, либо сидеть за экраном компьютера и фиксировать свой взгляд на одной точке. Результаты были лучше у тех, кто свободно перемещался или просто сидел.

Таким образом, творческому мышлению способствует отсутствие ограничений.