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Учёные выяснили, что помогает мыслить творчески

Главное — не должно быть ограничений
Учёные из Вюрцбургского университета выяснили, что нужно делать, чтобы улучшить творческое мышление. Всё довольно просто.
Учёные выяснили, что помогает мыслить творчески

Исследование провели на 60 испытуемых. Они участвовали в трёх экспериментах, в каждом нужно было решить задачу альтернативного использования Гилфорда. Людям предлагали ряд слов, обозначающих предметы, например, бинт, кирпич, стул, стол, сковорода, мешок для мусора и т.д. Участники должны были придумать как можно больше способов применения этим предметам.

При этом в первом эксперименте часть добровольцев могла ходить по комнате, а другая часть должна была сидеть за компьютером. В итоге первая группа участников придумала больше способов применения предметам. В других экспериментах людям разрешили либо свободно перемещаться по комнате, либо перемещаться только по заданному маршруту, либо спокойно сидеть на одном месте, либо сидеть за экраном компьютера и фиксировать свой взгляд на одной точке. Результаты были лучше у тех, кто свободно перемещался или просто сидел.

Таким образом, творческому мышлению способствует отсутствие ограничений.

Источник: Naked Science
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