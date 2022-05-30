Учёные выяснили, что помогает сердцу самовосстанавливаться

Новое исследование показало, что иммунный ответ организма и лимфатическая система имеют решающее значение для самовосстановления сердца после сердечного приступа. Учёные открыли новую роль, которую играют макрофаги, специализированные клеток, способные к активному захвату и перевариванию бактерий и частиц. Оказалось, что после сердечного приступа макрофаги производят особый тип белка, называемый VEGFC. А это фактор роста эндотелия сосудов. Он позволяет образовываться новых лимфатическим сосудам и способствует заживлению.

Учёные также рассказали, что есть «хорошие» макрофаги, продуцирующие VEGFC, и «плохие» — вызывающие провоспалительную реакцию, которая может причинить дополнительный вред сердцу и окружающим тканям. Дальнейшие исследования могут быть направлены на поиск способа увеличить количество полезных макрофагов.