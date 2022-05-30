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Учёные выяснили, что помогает сердцу самовосстанавливаться

Это поможет в разработке способов лечения
Учёные подробно изучают способы, которыми сердце восстанавливается после сердечного приступа (инфаркта миокарда). Они обнаружили любопытные процессы.
Учёные выяснили, что помогает сердцу самовосстанавливаться

Новое исследование показало, что иммунный ответ организма и лимфатическая система имеют решающее значение для самовосстановления сердца после сердечного приступа. Учёные открыли новую роль, которую играют макрофаги, специализированные клеток, способные к активному захвату и перевариванию бактерий и частиц. Оказалось, что после сердечного приступа макрофаги производят особый тип белка, называемый VEGFC. А это фактор роста эндотелия сосудов. Он позволяет образовываться новых лимфатическим сосудам и способствует заживлению.

Учёные также рассказали, что есть «хорошие» макрофаги, продуцирующие VEGFC, и «плохие» — вызывающие провоспалительную реакцию, которая может причинить дополнительный вред сердцу и окружающим тканям. Дальнейшие исследования могут быть направлены на поиск способа увеличить количество полезных макрофагов.

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