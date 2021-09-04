Учёные выяснили, что после COVID-19 органы стареют на десятилетия

Кратко выводы учёных излагает издание «Известия». Авторы новой научной работы изучили данные 89 тысяч человек, которые перенесли COVID-19. Их сравнили с данными 1,6 млн людей, у которых не выявляли коронавирусную инфекцию.

Учёные увидели, что в среднем у здорового человека 30-40 лет потеря функции почек составляет около одного процента ежегодно. А вот после COVID-10 это ухудшение ускорилось. Так, у 4757 переболевших произошла 30-процентная потеря функции почек в течение одного года. То есть орган постарел на 30 лет.

Исследователи предположили, что почки могут обладать особой чувствительностью к различным воспалительным процессам в организме или к активизации иммунной системы. Также функцию почек могут нарушать проблемы со свёртываемостью крови.