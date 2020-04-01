Учёные выяснили, что присутствие других людей рядом заставляет человека есть чаще

Ранние исследования показали, что птицы, а именно цыплята, начинают клевать корм чаще, если видят рядом других кур. Учёные решили проверить этот эффект на людях. Группа исследователей из Токийского университета пригласила 59 добровольцев якобы для тестирования вкуса картофельных чипсов. На самом деле, учёные следили за поведением людей во время дегустации.

Одна часть добровольцев ела чипсы в одиночестве, другая — делала это за одним столом с другим участником, а третья — была отделена от второго испытуемого непрозрачной ширмой.

Учёные увидели, что участники испытания брали чипсы чаще, когда знали, что рядом с ними находится другой человек. Наличие ширмы этот эффект не снизило. Кроме того, такие участники за раз брали меньшую порцию еды.