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Учёные выяснили, что противники видеоигр чаще оказываются расистами

Если преступление совершает темнокожий, то они не пытаются свалить вину на видеоигры
Многочисленные исследования опровергают связь между агрессивным поведением подростков и их увлечением видеоиграми. Тем не менее, некоторые люди до сих продолжают винить игры в том, что они негативно влияют на несовершеннолетних. С особенной силы споры разгораются после таких резонансных событий, как массовые расстрелы в школах США. Изучая психологию противников игр, исследователи обнаружили одну любопытную деталь. Оказалось, что нередко такие люди мыслят расистскими стереотипами.

Об этом гласит мета-обзор, опубликованный в журнале Psychology of Popular Media Culture. Учёные выяснили, что в случае расстрелов, совершенных белыми людьми, сторонние наблюдатели чаще перекладывают вину на видеоигры. А вот если расстрелы совершает темнокожий, люди обвинять игры не спешат. Всё дело в устоявшихся стереотипах, согласно которым темнокожие люди более склонны к насилию.

Конечно, такое мышление более присуще жителям США. Авторы исследования обнаружили, что даже СМИ совершают ту же ошибку и чаще публикуют статьи с обвинениями видеоигр, если преступник был светлокожим.

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