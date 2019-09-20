Учёные выяснили, что противники видеоигр чаще оказываются расистами

Об этом гласит мета-обзор, опубликованный в журнале Psychology of Popular Media Culture. Учёные выяснили, что в случае расстрелов, совершенных белыми людьми, сторонние наблюдатели чаще перекладывают вину на видеоигры. А вот если расстрелы совершает темнокожий, люди обвинять игры не спешат. Всё дело в устоявшихся стереотипах, согласно которым темнокожие люди более склонны к насилию.

Конечно, такое мышление более присуще жителям США. Авторы исследования обнаружили, что даже СМИ совершают ту же ошибку и чаще публикуют статьи с обвинениями видеоигр, если преступник был светлокожим.