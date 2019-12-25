Учёные выяснили, что рак желудка «помолодел»

Как сказано в исследовании учёных из Клиники Мэйо, у молодых людей рак желудка развивается и распространяется быстрее, и прогнозы для него дают более серьёзные. Кроме того, болезнь более устойчива к традиционному лечению химиотерапией.

Проблема в том, что рак желудка у становится всё более и более распространён среди молодых людей. На сегодняшний день их доля составляет более 30%. Повышенному риску стали подвергаться люди в возрасте от 30 до 60 лет. Учёные считают это тревожной тенденцией, так как данный вид рака является разрушительным заболеванием. Кроме того, у молодых людей его часто диагностируют слишком поздно.