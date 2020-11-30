Наука и технологии
Сегодня 17:01
Учёные выяснили, что развод плохо влияет на здоровье женщин
Всё из-за конфликтов
Учёные из Копенгагенского университета провели исследование на 1856 людях и выяснили, что развод плохо влияет на здоровье женщин. При этом неважно, как прошло расторжение брака.
Кратко об исследовании пишет Naked Scince. В нём участвовали только женщины, которые развелись в течение пяти дней после подачи заявления и ещё не успели разъехаться с бывшим мужем.
Как оказалось, сразу после расставания с мужчиной женщины чувствовали себя хуже. Конфликты истощали их организм. Причём было неважно, как женщина заботилась о себе в последнее время. Развод ухудшал здоровье в любом случае.
Учёные также назвали факторы, которые могут улучшить состояние после расторжения брака. Молодость и обеспеченность облегчит развод для мужчин — здоровье у них будет лучше. На здоровье женщин хорошо повлияют также высокий доход и отсутствие разводов в прошлом. Ещё люди чувствуют себя спокойнее, если сами были инициаторами развода.