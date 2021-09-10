Учёные выяснили, что секс избавляет от насморка

Награды были выданы исследователям из разных областей науки. По биологии премию получила исследовательница из Швеции, которая проанализировала различные варианты мурлыканья и мяуканья у кошек. В области экологии наградили команду учёных, которые собирали прилипшую к тротуарам жевательную резинку и изучали её свойства.

По экономике премию получил исследователь, который обнаружил, что уровень восприятия коррупции в стране связан с уровнем ожирения местных чиновников. По медицине награду забрали авторы работы, которая доказывает, что оргазм может прочищать нос так же, как капли от насморка.

Шнобелевскую премию мира присудили учёным, которые заявили, что бороды и усы у мужчин помогают защищать кожу и кости от ударов в драке. Награду в области транспорта отдали исследователям, которые изучали, безопасно ли переносить чёрных носорогов по воздуху вверх ногами.