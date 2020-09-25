Учёные выяснили, что сексуальное возбуждение делает людей увереннее в себе

Авторы работы, о которой пишет «Популярная механика», провели три эксперимента. В них участвовали гетеросексуалы, не состоящие в романтических отношениях. Перед каждым экспериментом одна часть участников получала кратковременные сексуальные стимулы, а другая — нет. Людей объединяли в пары случайным образом. После этого они общались, а учёные анализировали их поведение.

Исследователи пришли к выводу, что участники, получившие сексуальные стимулы, вели себя более естественно и не боялись партнёра.

В другом эксперименте участники смотрели видеоролики от потенциальных партнёров, в которых они рассказывали о себе. Затем добровольцы записывали для партнёра ответ. Учёные увидели, что возбуждённые заранее люди чувствовали себя увереннее и охотнее знакомились друг с другом.

В третьем эксперимента добровольцы общались по видеосвязи. Результат был аналогичным.