Учёные выяснили, что сердечные приступы снижают риск одной болезни

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание. Оно развивается у пожилых людей.

Учёные проанализировали 181 994 пациентов из Дании, которые перенесли сердечный приступ в период с 1995 по 2016 год. Оказалось, что у них на 20% был снижен риск приобрести болезнь Паркинсона.

Более того, было обнаружено, что вероятность развития паркинсонизма, который вызывает те же трудности с движениями и другие симптомы, что и болезнь Паркинсона, но не классифицируется таким образом, тоже была снижена на 28%.

Причины этой связи пока неясны. Также учёные увидели, что риск сердечных приступов и болезни Паркинсона ниже среди людей, которые пьют больше кофе и более физически активны.