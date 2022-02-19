Учёные выяснили, что сердечные приступы снижают риск одной болезни

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Учёные выяснили, что сердечные приступы снижают риск одной болезниНеожиданная «польза»
Новое исследование показало связь сердечного приступа с более низким риском развития болезни Паркинсона.
Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание. Оно развивается у пожилых людей.
Учёные проанализировали 181 994 пациентов из Дании, которые перенесли сердечный приступ в период с 1995 по 2016 год. Оказалось, что у них на 20% был снижен риск приобрести болезнь Паркинсона.
Более того, было обнаружено, что вероятность развития паркинсонизма, который вызывает те же трудности с движениями и другие симптомы, что и болезнь Паркинсона, но не классифицируется таким образом, тоже была снижена на 28%.
Причины этой связи пока неясны. Также учёные увидели, что риск сердечных приступов и болезни Паркинсона ниже среди людей, которые пьют больше кофе и более физически активны.
Источник: Science Alert