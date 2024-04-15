Учёные выяснили, что снится птицам

В эксперименте участвовала птица «Большая питанга». Выбран этот вид был из-за того, что у него довольно простая вокальная мускулатура. Результаты исследования показали, что птицы действительно во сне поют. Видят они при этом ситуации из повседневной жизни: например, могут воспроизводить мелодии, которые используются для защиты территории. Возможно, это связано с тем, что в сновидениях они тоже отстаивают свои владения.