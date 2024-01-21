Учёные выяснили, что собаки больше всего любят смотреть по телевизору

Учёные выяснили, что собаки больше всего любят смотреть по телевизоруЭто открытие поможет лучше оценить остроту зрения собак
В рамках нового исследования ветеринары из США разработали онлайн-анкету для для владельцев собак. В ней хозяева могли рассказать о любимых ТВ-программах своих питомцев. Также участникам эксперимента нужно было показать своим собакам четыре коротких ролика с разными объектами в движении: машинами на дороге, пумой в лесу, птицей, которая ходит по траве, псом, гуляющим с хозяйкой.
Участвовали в опросе более 1200 тысяч человек. В основном - из США, но также были люди из Канады, Великобритании и других стран.
Оказалось, что большая часть собак смотрела видео на телевизоре. Причём они вели себя активно: 78% приближались к экрану, 76% подавали голос. Популярнее остальных среди питомцев были ролики с другими собаками.
Сильнее, чем собак других пород, просмотр видео понравился представителям пастушьих и спортивных пород.