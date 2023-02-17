Учёные выяснили, что средняя длина полового члена выросла с 1992 года

В новой научной работе были собраны данные из 75 исследований, проведённых в период с 1942 по 2021 год. Всего были включены измерения 55 761 мужского полового члена. Исследователи ожидали, что длина пениса со временем уменьшается. Однако оказалось наоборот.

«Любое общее изменение в развитии вызывает тревогу, потому что наша репродуктивная система является одной из самых важных. Если мы наблюдаем такие быстрые изменения, это означает, что с нашими телами происходит что-то мощное», — отметили учёные.

Они предполагают, что могли повлиять химические вещества, такие как пестициды или средства гигиены, которые взаимодействуют с нашей гормональной системой. Химическое воздействие считается причиной более раннего полового созревания мальчиков.