Учёные выяснили, что умные собаки часто наклоняют голову, когда слышат команду

Учёные выяснили, что умные собаки часто наклоняют голову, когда слышат командуИ что у собак тоже бывает «талант» к какой-либо деятельности
Оказывается, существуют так называемые гениальные собаки, которые могут запомнить более 10 наименований игрушек. Именно эти животные каждый раз наклоняли голову, когда им озвучивали команду.
Учёные - в частности сотрудник Университета Этвеша Лоранда и ведущий автор исследования Андреа Соммез, а также представители Family Dog Project (исследовательский институт, изучающий поведение собак) - провели эксперимент. Для этого они взяли 40 собак, которые прошли трёхмесячный тренинг, и попросили их владельцев поиграть с животными, то есть дать им команду принести одну игрушку из двух. При этом хозяева должны были использовать две игрушки. Выяснилось, что 33 собаки из 40 не видели никакой разницы между игрушками. В то же время какие-то из оставшихся семи животных выучили 10 игрушек, какие-то 20, а одна собака - около 160. Получается, что собака заучивала либо много игрушек, либо ни одной.
Это навело учёных на мысль о том, что способность к заучиванию слов у собак - подобно таланту у людей. Какие-то животные хороши в этом, какие-то - в охоте, какие-то - в определении запахов и т.п.
Кроме этого, почти каждый раз, когда хозяин просил принести определённую игрушку, «способные» собаки наклоняли голову. Исследователи считают, что таким образом животное обрабатывает важную информацию либо ожидает, что ему скажут ещё что-то значимое.