Учёные выяснили, что умные собаки часто наклоняют голову, когда слышат команду

Оказывается, существуют так называемые гениальные собаки, которые могут запомнить более 10 наименований игрушек. Именно эти животные каждый раз наклоняли голову, когда им озвучивали команду.

Учёные - в частности сотрудник Университета Этвеша Лоранда и ведущий автор исследования Андреа Соммез, а также представители Family Dog Project (исследовательский институт, изучающий поведение собак) - провели эксперимент. Для этого они взяли 40 собак, которые прошли трёхмесячный тренинг, и попросили их владельцев поиграть с животными, то есть дать им команду принести одну игрушку из двух. При этом хозяева должны были использовать две игрушки. Выяснилось, что 33 собаки из 40 не видели никакой разницы между игрушками. В то же время какие-то из оставшихся семи животных выучили 10 игрушек, какие-то 20, а одна собака - около 160. Получается, что собака заучивала либо много игрушек, либо ни одной.