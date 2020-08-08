Учёные выяснили, что ускоряет глобальное потепление

Письмо исследователей опубликовали в журнале Science. В нём авторы заявили, что вырубка лесов Амазонии для прокладки дороги ускоряет глобальное потепление в несколько раз.

Учёные подсчитали, что ради дороги будут вырублены 558 квадратных километров. Из-за этого содержание углекислого газа в воздухе повысится, что негативно скажется на климате.

Кроме того, прокладка дороги через тропический лес привлечёт туда ещё больше людей. Будут построены небольшие дороги, ведущие к основному шоссе, различные магазины и кафе для проезжающих. В общем, возникнет инфраструктура, которая лишь поспособствует ещё большему обезлесению.