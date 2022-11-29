Учёные выяснили, что вейпинг может вызывать кариес

За последние несколько лет повысилась осведомлённость людей об опасностях вейпинга для здоровья, особенно после того, как это связали с заболеванием лёгких. Некоторые стоматологические исследования ранее показали связь между использованием электронных сигарет и повышением маркеров заболеваний десен и, отдельно, повреждением эмали зуба, его внешней оболочки.

Теперь же учёные изучили воздействие вейпинга на развитие кариеса. Около 79% пациентов, использующих вейпы, были отнесены к категории людей с высоким риском кариеса по сравнению с примерно 60% в контрольной группе.

«Важно понимать, что это предварительные данные, — уточняют учёные. «Это не 100% вывод, но люди должны знать, что мы видим».