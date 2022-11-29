Наука и технологии
19:36, 29 ноября 2022
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Учёные выяснили, что вейпинг может вызывать кариес

Нужны дополнительные исследования

Согласно новому исследованию, люди, которые используют вейпы, могут иметь более высокий риск развития кариеса.

Учёные выяснили, что вейпинг может вызывать кариес

Фото: Unsplash

За последние несколько лет повысилась осведомлённость людей об опасностях вейпинга для здоровья, особенно после того, как это связали с заболеванием лёгких. Некоторые стоматологические исследования ранее показали связь между использованием электронных сигарет и повышением маркеров заболеваний десен и, отдельно, повреждением эмали зуба, его внешней оболочки.

Теперь же учёные изучили воздействие вейпинга на развитие кариеса. Около 79% пациентов, использующих вейпы, были отнесены к категории людей с высоким риском кариеса по сравнению с примерно 60% в контрольной группе.

«Важно понимать, что это предварительные данные, — уточняют учёные. «Это не 100% вывод, но люди должны знать, что мы видим».

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