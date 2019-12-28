Учёные выяснили, что ВИЧ стал заразнее

Исследователи из Калифорнийского университета собрали данные 41409 пациентов с ВИЧ, которые сдавали анализы для постановки диагноза. Учёных интересовало количество вирусных частиц в крови до начала лечения. Дело в том, что, чем больше частиц в крови, тем ВИЧ заразнее, то есть у него больше шансов попасть в организм другого человека. Следовательно при естественном отборе это является ключевым фактором для развития, ведь данный механизм работает на повышение выживаемости организма.

Кроме того, учёные объединили в группы пациентов, которые были заражены одним и тем же или похожими вирусами. В итоге исследователи увидели, что у тех людей, которые входят в данные группы, концентрация вируса в крови выше, чем у пациентов вне групп.

Исследователи также оценили то, как количество вирусных частиц в крови изменялось в течение последнего десятилетия. Оказалось, что оно выросло с 2007 по 2016 годы.

Таким образом выяснилось, что более заразные штаммы ВИЧ встречаются у более крупных групп пациентов, то есть лучше распространяются среди людей.