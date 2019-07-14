Учёные выяснили, что воображение сделало людей добрее друг к другу

Первая зона, ответственная за воображение, — это правое височно-теменное соединение. Она помогает человеку составить впечатление об окружающих и их поступках. Вторая – подсистема медиальной височной доли. Эта зона ответственна за моделирование ситуаций в воображении.

Исследователи изучили, как работают эти зоны, когда мы видим другого человека в беде. Испытуемые представляли или вспоминали ситуации, в которых кому-либо могла понадобиться их помощь. Сначала у них становилось активным правое височно-теменное соединение, а уже затем подсистема медиальной височной доли.

Как выяснили учёные, первая зона не так уж важна в процессе принятия решения о помощи, потому что её «отключение» не отменяло альтруистические порывы. Вторая зона оказалась сильнее связана с этим. То есть, если бы мы не могли моделировать возможные варианты развития событий, нам было бы сложнее принять решение о помощи. Однако тут важным оказалось не переборщить: когда учёные стимулировали активность данной зоны, альтруистическое поведение становилось менее вероятным.

Теперь исследователи хотят подтвердить результаты, изучив поведение людей в реальной жизни, а не в лаборатории.