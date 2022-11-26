Учёные выяснили, что зависимость от смартфона делает вас менее творческим

Участниками исследования стали студенты Шэньсийского педагогического университета в возрасте от 18 до 25 лет. У половины добровольцев диагностировали зависимость от смартфона. Все участники не принимали никаких лекарств, которые могли бы повлиять на функционирование их нервной системы. Кроме этого, ни у кого из них не было других поведенческих зависимостей.

Результаты исследования показали, что височные области и префронтальная кора имели меньшую активность у зависимых участников. У них также была слабее связь между височными областями и префронтальной корой.

Кроме того, исследователи отметили, что левая дорсолатеральная префронтальная кора, отвечающая за несколько общих исполнительных функций, опосредовала влияние зависимости от смартфона на творческое функционирование человека.