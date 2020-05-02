Учёные выяснили, что женщинам тяжелее дышать во время тренировок

К такому выводу пришли исследователи из Университета Ватерлоо. Они провели эксперимент, в ходе которого добровольцы — мужчины и женщины — занимались на велотренажёре в течение нескольких дней. Испытуемые дышали газовой смесью из специальной ёмкости. Каждый день смесь была разной: то обычным воздухом, то смесью гелия и кислорода. Также участники были снабжены устройством для отслеживания давления в пищеводе. Благодаря этому учёные могли определить, как много усилий тратится на дыхание.

Эксперимент показал, что при вдыхании смеси гелия и кислорода усилия, прилагаемые мужчинами и женщинами, были одинаковыми. Однако при вдыхании воздуха женщины начинали прилагать больше усилий.

Учёные объяснили это тем, что воздух более плотный, в его потоке возникают турбулентности, особенно когда мы дышим часто (после тренировок). Турбулентности зависят не только от скорости, но и от ширины потока. У женщин с узкими дыхательными путями турбулентность начинается раньше, поэтому им тяжелее дышать.